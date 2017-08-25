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  • 25.08, 21:53
    Старинный флигель в центре Петербурга превратили в груду кирпичей. Санкт-Петербург, архитектура, градозащитники Петербурга. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтаринный флигель в центре Петербурга превратили в груду кирпичей

    Старинный флигель в центре Петербурга превратили в груду кирпичей

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    Старинный флигель в центре Петербурга превратили в груду кирпичей

    Старинный флигель в центре Петербурга превратили в груду кирпичей

    Старинный флигель в центре Петербурга превратили в груду кирпичей

      На проспекте Римского-Корсакова неожиданно и для активистов, и для чиновников незаконно снесен памятник архитектуры XIX века.

      Незаконный снос исторического флигеля в центре Петербурга удалось остановить при помощи полиции. Сотрудников правоохранительных органов к особняку Бенуа вызвали чиновники. Рабочих, разбиравших старинное здание, забрали в отдел для разбирательств.

      На улице Римского-Корсакова представители комитета по охране памятников побывали после обращения градозащитников. Правда, судя по кадрам, снятым во дворе старинного здания, двухэтажную постройку к этому моменту разобрали практически до основания. Сейчас на ее месте осталась лишь груда кирпичей.

      Снос стал и для чиновников, и для градозащитников полной неожиданностью. В Смольном подтвердили, что демонтаж проводился незаконно. Ранее собственник здания пытался согласовать документы по разборке конструкций, однако разрешения так и не получил.

      О разрушении чиновники уже поставили в известность прокуратуру и полицию. Они намерены настаивать на возбуждении уголовного дела. Надо отметить, реакция последовала мгновенно. О том, что особняк лишился флигеля, градозащитники сообщили лишь сегодня. Однако теперь речь может идти лишь о воссоздании флигеля.

      Особняк на Римского-Корсакова был построен в первой половине XIX века. В свое время там жил архитектор Баженов, семьи архитекторов и художников Бенуа и Лансере, а также художница Зинаида Серебрякова. Также этот дом также знаменит тем, что в нем часто бывал поэт Иосиф Бродский.

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