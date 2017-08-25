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  • 25.08, 21:53
    Памятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище. Дуров Павел, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПамятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище

    Памятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище

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    Памятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище

    Памятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище

    Памятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище

      Сегодня на Новодевичьем кладбище открыли памятник Народному артисту СССР Льву Дурову.

      Скульптурная композиция из мрамора представляет собой фигуру 12-летнего мальчика, который тянется ввысь. У подножия сидит голубь. Это идея дочери актера. По ее мнению, такой образ лучше всего характеризует Дурова, который до конца дней и в жизни, и на сцене оставался ребенком — непосредственным и увлекающимся.

      Екатерина Дурова, дочь Льва Дурова: «Как он был мальчиком-голубятником, лефортовской шпаной, так и остался. До конца жизни… поэтому не хотелось пафосного ничего. Должен быть легкий и высокий».

      Воплотить идею помог известный скульптор и друг семьи — Александр Рукавишников.

      Александр Рукавишников, скульптор, автор памятника, Народный художник Российской Федерации: «Это не он портретно, потому что его в этом возрасте никто не знал. Это состояние безмятежное, такое состояние бывает в детстве».

      Только в кино Лев Дуров сыграл более двухсот ролей. Зрители больше всего любили комедийные. Сам он называл свое амплуа «трагический клоун». Два года назад актера не стало.

      20 августа 2015 года в больнице умер народный артист СССР и России Лев Дуров. Актер сыграл десятки ролей в театре и кино, но больше всего гордился званием, подаренным критиками, — трагический клоун.

      Опубликовано НТВ 20 августа 2017 г.

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