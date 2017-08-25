Памятник актеру Дурову открыли на Новодевичьем кладбище

20 августа 2015 года в больнице умер народный артист СССР и России Лев Дуров. Актер сыграл десятки ролей в театре и кино, но больше всего гордился званием, подаренным критиками, — трагический клоун. Опубликовано НТВ 20 августа 2017 г.

Скульптурная композиция из мрамора представляет собой фигуру 12-летнего мальчика, который тянется ввысь. У подножия сидит голубь. Это идея дочери актера. По ее мнению, такой образ лучше всего характеризует Дурова, который до конца дней и в жизни, и на сцене оставался ребенком — непосредственным и увлекающимся., дочь Льва Дурова: «Как он был мальчиком-голубятником, лефортовской шпаной, так и остался. До конца жизни… поэтому не хотелось пафосного ничего. Должен быть легкий и высокий».Воплотить идею помог известный скульптор и друг семьи — Александр Рукавишников., скульптор, автор памятника, Народный художник Российской Федерации: «Это не он портретно, потому что его в этом возрасте никто не знал. Это состояние безмятежное, такое состояние бывает в детстве».Только в кино Лев Дуров сыграл более двухсот ролей. Зрители больше всего любили комедийные. Сам он называл свое амплуа «трагический клоун». Два года назад актера не стало.