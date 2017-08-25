В Генпрокуратуре раскрыли содержание дополнительных материалов по авиакатастрофе MH17

Российские данные локации опровергают заявления официального следствия о месте пуска ракеты, которая сбила малазийский Boeing MH17 под Донецком.
Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Александр Куренной, представитель Генпрокуратуры РФ: «Российская сторона в очередной раз подчеркнула, что анализ данных российской РЛС как в формате „первичной регистрации“, так и в формате ASTERIX опровергает утверждения официального следствия относительно места запуска ракеты».
Куренной подчеркнул, что «согласно расшифровке данных радара, пуск ракеты, сбившей малазийский Boeing, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями Совместной следственной группы 28 сентября 2016 года». По словам представителя Генпрокуратуры, «если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией „пуск на встречном курсе“, то Усть-Донецкий локатор „Утес-Т“ зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта».
Ранее российская сторона передала международным следователям дополнительные данные о крушении под Донецком самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Речь идет о дополнительных радиолокационных данных, а также инструкциях к программному обеспечению по расшифровке данных.
Пассажирский Boeing Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
Международные следователи утверждают, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, якобы выпущенной из ЗРК «Бук» из района населенного пункта Первомайское, который контролировали ополченцы. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно».
В МИД России о заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей» подтвердили, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.
Александр Куренной, представитель Генпрокуратуры РФ: «Российская сторона в очередной раз подчеркнула, что анализ данных российской РЛС как в формате „первичной регистрации“, так и в формате ASTERIX опровергает утверждения официального следствия относительно места запуска ракеты».
Куренной подчеркнул, что «согласно расшифровке данных радара, пуск ракеты, сбившей малазийский Boeing, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями Совместной следственной группы 28 сентября 2016 года». По словам представителя Генпрокуратуры, «если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией „пуск на встречном курсе“, то Усть-Донецкий локатор „Утес-Т“ зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта».
Ранее российская сторона передала международным следователям дополнительные данные о крушении под Донецком самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Речь идет о дополнительных радиолокационных данных, а также инструкциях к программному обеспечению по расшифровке данных.
Пассажирский Boeing Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
Международные следователи утверждают, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, якобы выпущенной из ЗРК «Бук» из района населенного пункта Первомайское, который контролировали ополченцы. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно».
В МИД России о заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей» подтвердили, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.
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