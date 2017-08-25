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  • 25.08, 19:50

    Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

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    Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

    Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

    Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

    На официальном сайте Минобороны обнародованы уникальные документы о боях в Сталинграде и опыте Красной Армии.

    Среди недавно рассекреченных документов, в частности, оказался рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта Константина Рокоссовского в Ставку от 31 января 1943 года о пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса.

    Также вниманию широкой аудитории представлены документы германского командования о ходе боевых действий и частях Красной Армии в Сталинграде.

    Немалый интерес любителей истории вызовут и материалы о действиях защитников города. Так, опубликовано подробное описание действий штурмовых групп городского боя, которые впервые появились в Красной армии именно во время боев за Сталинград. В других документах рассказывается о снайперской борьбе в городских условиях на примерах самых успешных советских стрелков, принимавших участие в сталинградских боях, в том числе и знаменитого Василия Зайцева.

    Как отметили в Минобороны, документы решено опубликовать в преддверии 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которое будет отмечаться в 2018 году.

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