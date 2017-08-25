Шутка питерского вице-губернатора о баклане превратилась в модный интернет-мем

Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона
«Санкт-Петербург», Игорь Албин создал повод для многочисленных юмористичных постов в соцсетях.
«Есть такая птица баклан» — фраза, которую вице-губернатор Игорь Албин в начале недели сказал изданию «Спорт день за днем». Сказал на полном серьезе. Но вот последствия оказались неожиданными даже для самого чиновника.
«Баклан, который мощным клювом разрушает светоотражающую пленку на крыше». Вторая часть мысли вице-губернатора. И вот уже баклан превращается в интернет-мем, а над многострадальным стадионом опять посмеиваются.
Всего за несколько суток сотни постов. Причем пользователи настолько прониклись нападением этих морских птиц на многомиллиардную арену, что вирши у них буквально льются.
Орнитологи поспешили всех успокоить: птица, мол, водится, не в наших широтах, да и мощности клюва не хватит на то, чтобы пробить кровлю. Но как сказал великий классик, «выражается сильно российский народ!» И раз так, его уже не остановить. Волна шуток превращается в тренд, который поддерживают артисты. Сергей Шнуров придумал стишок про испорченные планы. А СМИ уже вовсю называют эту птицу третьей русской бедой, вслед за дураками и дорогами.
При этом масштабы растут с каждым днем. Сам «Зенит» на матче с «Утрехтом» на стадионе поставил стенд для фото с хештегом #бакланыкрестовского. Правда, очень внимательные пользователи заметили, что они просто соединили чайку с китоглавом. Видимо, очень торопились, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Спустя два дня Игорь Албин сказал, что про бакланов он пошутил. Видимо, слишком сильно его удивил резонанс. Но посетовал при этом, что из-за некоторых бизнесменов, которые сэкономили на птицезащите стадиона, арена всё равно не защищена от пернатых. А потом выложил лучшие шутки у себя на странице.
Одновременно чиновник подписался на Twitter некоего Крестовского баклана. И это всё пиар-технологи называют не просто забавными стечением обстоятельств. Вброс был сделан специально.
Антон Вуйма, PR-специалист: «Со стадионом началось множество проблем, например, с газоном. Сейчас проблема с крышей, которая течет во время дождей. Об этом все знают. И этого уже не утаить. Соответственно, ему надо было нивелировать эту ситуацию, как-то отвлечь внимание публики от проблем с крышей».
И отвести весь негатив в сторону, пожалуй, даже получилось. Люди с радостью приняли новость, и готовы к продолжению.
«Баклан, который мощным клювом разрушает светоотражающую пленку на крыше». Вторая часть мысли вице-губернатора. И вот уже баклан превращается в интернет-мем, а над многострадальным стадионом опять посмеиваются.
Всего за несколько суток сотни постов. Причем пользователи настолько прониклись нападением этих морских птиц на многомиллиардную арену, что вирши у них буквально льются.
Орнитологи поспешили всех успокоить: птица, мол, водится, не в наших широтах, да и мощности клюва не хватит на то, чтобы пробить кровлю. Но как сказал великий классик, «выражается сильно российский народ!» И раз так, его уже не остановить. Волна шуток превращается в тренд, который поддерживают артисты. Сергей Шнуров придумал стишок про испорченные планы. А СМИ уже вовсю называют эту птицу третьей русской бедой, вслед за дураками и дорогами.
При этом масштабы растут с каждым днем. Сам «Зенит» на матче с «Утрехтом» на стадионе поставил стенд для фото с хештегом #бакланыкрестовского. Правда, очень внимательные пользователи заметили, что они просто соединили чайку с китоглавом. Видимо, очень торопились, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Спустя два дня Игорь Албин сказал, что про бакланов он пошутил. Видимо, слишком сильно его удивил резонанс. Но посетовал при этом, что из-за некоторых бизнесменов, которые сэкономили на птицезащите стадиона, арена всё равно не защищена от пернатых. А потом выложил лучшие шутки у себя на странице.
Одновременно чиновник подписался на Twitter некоего Крестовского баклана. И это всё пиар-технологи называют не просто забавными стечением обстоятельств. Вброс был сделан специально.
Антон Вуйма, PR-специалист: «Со стадионом началось множество проблем, например, с газоном. Сейчас проблема с крышей, которая течет во время дождей. Об этом все знают. И этого уже не утаить. Соответственно, ему надо было нивелировать эту ситуацию, как-то отвлечь внимание публики от проблем с крышей».
И отвести весь негатив в сторону, пожалуй, даже получилось. Люди с радостью приняли новость, и готовы к продолжению.
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