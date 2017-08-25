Трамп одобрил новые санкции против Венесуэлы

Президент США подписал указ о новых финансовых санкциях против Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ о введении новых финансовых санкций против Венесуэлы. Американским компаниям и гражданам теперь будут запрещены сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
Предыдущее расширение санкций против Венесуэлы США объявили в начале августа. Причиной этого решения власти США назвали созыв Национального учредительного собрания в республике. Трамп не исключил также военное вмешательство США в венесуэльский кризис. Власти Венесуэлы назвали это заявление президента беззрассудным и экстремистским.
Предыдущее расширение санкций против Венесуэлы США объявили в начале августа. Причиной этого решения власти США назвали созыв Национального учредительного собрания в республике. Трамп не исключил также военное вмешательство США в венесуэльский кризис. Власти Венесуэлы назвали это заявление президента беззрассудным и экстремистским.
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