СК назвал подозреваемых по делу о крушении автобуса на Кубани

Следователи проводят допросы и изымают документы после падения автобуса в море в Краснодарском крае.
В качестве подозреваемых допрашиваются водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе. Изъята документация в компании «Таманьнефтегаз» и подрядной организации.
Кроме того, следователи работают с пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет.
Установлено, что компания «Таманьнефтегаз» заключила с индивидуальным предпринимателем договор на перевозку рабочих. В документе говорилось, что Вечерадзе должен предоставить пять автобусов. Однако автобус, который сегодня упал в море, в договоре не значился. Кроме того, предприниматель вообще не заключал никакого контракта с водителем разбившегося автобуса, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Напомним, трагедия произошла сегодня утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате, согласно уточненным данным, погибли 17 человек, еще один числится пропавшим без вести. Еще 33 были доставлены в медицинские учреждения с ранениями и травмами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.
Кроме того, следователи работают с пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет.
Установлено, что компания «Таманьнефтегаз» заключила с индивидуальным предпринимателем договор на перевозку рабочих. В документе говорилось, что Вечерадзе должен предоставить пять автобусов. Однако автобус, который сегодня упал в море, в договоре не значился. Кроме того, предприниматель вообще не заключал никакого контракта с водителем разбившегося автобуса, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Напомним, трагедия произошла сегодня утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате, согласно уточненным данным, погибли 17 человек, еще один числится пропавшим без вести. Еще 33 были доставлены в медицинские учреждения с ранениями и травмами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.
Комментарии