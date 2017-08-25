Воспитанники академии «Зенита» соревнуются с лучшими футбольными школами Европы

В Петербурге стартовал турнир памяти легендарного тренера «Зенита» Юрия Морозова. В соревнованиях принимают участие воспитанники академий «Ювентуса», «Ливерпуля», «Бенфики».
После выхода «Зенита» в групповой этап Лиги Европы большой футбол остается в Петербурге. В город приехали «Ювентус», «Ливерпуль», «Марсель», «Бенфика»: в академии «Зенита» стартовал крупнейший в Европе турнир среди 15-летних футболистов памяти выдающегося отечественного тренера Юрия Морозова.
Соревнования проводятся с 2006 года. В Северную столицу считают за честь приехать представители лучших футбольных академий мира. Всего в турнире принимают участие 10 команд. Хозяев представляют две спортивные школы: «Зенит» и футбольный клуб «Коломяги». Соревнования на полях академии «Зенита» продлятся три дня. Финал турнира пройдет в воскресенье 27 августа.
Сергей Морозов, сын Ю. А. Морозова: «Для Академии ФК „Зенит“ это возможность проверить свои силы в играх с лучшими академиями Европы. Состав турнира весьма представительный».
Соревнования проводятся с 2006 года. В Северную столицу считают за честь приехать представители лучших футбольных академий мира. Всего в турнире принимают участие 10 команд. Хозяев представляют две спортивные школы: «Зенит» и футбольный клуб «Коломяги». Соревнования на полях академии «Зенита» продлятся три дня. Финал турнира пройдет в воскресенье 27 августа.
Сергей Морозов, сын Ю. А. Морозова: «Для Академии ФК „Зенит“ это возможность проверить свои силы в играх с лучшими академиями Европы. Состав турнира весьма представительный».
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