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  • 25.08, 19:50

    Владельца подлодки «Наутилус» обвинили в осквернении тела шведской журналистки

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    Владельца подлодки «Наутилус» обвинили в осквернении тела шведской журналистки

    Владельца подлодки «Наутилус» обвинили в осквернении тела шведской журналистки

    Владельца подлодки «Наутилус» обвинили в осквернении тела шведской журналистки
  • Фото Reuters © 2017

    • Полиция Дании предъявила изобретателю Петеру Мадсену обвинение в осквернении тела шведской журналистки Ким Валль.

    Как сообщает Sky News, Мадсен по-прежнему отвергает предъявленные ему обвинения.

    Напомним, подлодка «Наутилус» с Мадсеном и Валль на борту вышла в море вечером 10 августа. На следующий день, в 11:00 появилось сообщение о том, что лодка затонула, а ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Шведской журналистки рядом с Медсеном не оказалось.

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    Поначалу изобретатель отрицал, что журналистка была вообще на борту, потом утверждал, что высадил ее на берег целой и невредимой. Однако позже в проливе Эресунн нашли расчлененное женское тело, а экспертиза подтвердила — это пропавшая Ким Валль. При этом к обезглавленному телу женщины был привязан кусок металла. По версии правоохранительных органов, это было сделано «с целью заставить тело утонуть».

    Мадсена обвинили в убийстве. Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.

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