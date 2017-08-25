Владельца подлодки «Наутилус» обвинили в осквернении тела шведской журналистки

Полиция Дании предъявила изобретателю Петеру Мадсену обвинение в осквернении тела шведской журналистки Ким Валль.
Как сообщает Sky News, Мадсен по-прежнему отвергает предъявленные ему обвинения.
Напомним, подлодка «Наутилус» с Мадсеном и Валль на борту вышла в море вечером 10 августа. На следующий день, в 11:00 появилось сообщение о том, что лодка затонула, а ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Шведской журналистки рядом с Медсеном не оказалось.
Поначалу изобретатель отрицал, что журналистка была вообще на борту, потом утверждал, что высадил ее на берег целой и невредимой. Однако позже в проливе Эресунн нашли расчлененное женское тело, а экспертиза подтвердила — это пропавшая Ким Валль. При этом к обезглавленному телу женщины был привязан кусок металла. По версии правоохранительных органов, это было сделано «с целью заставить тело утонуть».
Мадсена обвинили в убийстве. Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.
Напомним, подлодка «Наутилус» с Мадсеном и Валль на борту вышла в море вечером 10 августа. На следующий день, в 11:00 появилось сообщение о том, что лодка затонула, а ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Шведской журналистки рядом с Медсеном не оказалось.
Поначалу изобретатель отрицал, что журналистка была вообще на борту, потом утверждал, что высадил ее на берег целой и невредимой. Однако позже в проливе Эресунн нашли расчлененное женское тело, а экспертиза подтвердила — это пропавшая Ким Валль. При этом к обезглавленному телу женщины был привязан кусок металла. По версии правоохранительных органов, это было сделано «с целью заставить тело утонуть».
Мадсена обвинили в убийстве. Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.
Комментарии