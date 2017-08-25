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  • 25.08, 19:51

    Минобороны РФ: в Сирии уничтожены последние склады химоружия

    1 комментарий
    Минобороны РФ: в Сирии уничтожены последние склады химоружия

    Минобороны РФ: в Сирии уничтожены последние склады химоружия

    Минобороны РФ: в Сирии уничтожены последние склады химоружия

    Российские военные уничтожили в Сирии последние два объекта, где террористы хранили и производили химоружие.

    Российские войска радиационной, химической и биологической защиты уничтожили в Сирии два последних объекта, где производили и хранили химическое оружие. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

    Ликвидация этих объектов прошла в рамках операции ООН-ОЗХО по уничтожению химического оружия в Сирии. Всего требовалось ликвидировать 27 объектов, 25 из которых было уничтожено ранее.

    Кириллов подчеркнул, что оба объекта находились на территории, подконтрольной боевикам запрещенной в РФ организации «Исламское государство», передает «Интерфакс».

    смотретьМИД Сирии представил слайды с изображением западного химоружия со складов боевиков
    МИД Сирии представил слайды с изображением западного химоружия со складов боевиков
    Резолюция ООН об уничтожении химоружия в Сирии была принята в 2013 году. С тех пор сирийская оппозиция не раз обвиняла власти страны в химических атаках, а власти Сирии объявляли об обнаружении на складах террористов отравляющих веществ, в том числе производства стран-членов коалиции.

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