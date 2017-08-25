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  • 25.08, 19:51
    В пригороде Петербурга открыли долгожданный пункт полиции. Санкт-Петербург, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ пригороде Петербурга открыли долгожданный пункт полиции

    В пригороде Петербурга открыли долгожданный пункт полиции

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    В пригороде Петербурга открыли долгожданный пункт полиции

    В пригороде Петербурга открыли долгожданный пункт полиции

      Опорный пункт полиции в поселке Славянка появился после многочисленных обращений жителей и ухудшения криминогенной обстановки.

      Жители поселка Славянка Пушкинского района теперь могут вздохнуть спокойнее. После неоднократных обращений к властям и народных сходов на улучшение криминогенной обстановки наконец брошены трое участковых и один инспектор по делам несовершеннолетних.

      До этого дня в микрорайоне, где проживают тысячи человек, не было ни одного опорного пункта полиции. Теперь он появился. В обстановке чрезвычайной скромности пункт открыл исполняющий обязанности начальника районного УВД.

      По словам полковника Валерия Кольцева, ближе к Новому году силы правопорядка в этом районе будут увеличены, здесь откроют полноценный отдел полиции. А значит появятся дополнительные материальные и технические средства на круглосуточные дежурства нарядов в микрорайоне Славянка.

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