Щит «Надежда» прокопал сложнейший тоннель метро под Финским заливом

В Петербурге завершена проходка тоннеля под новый участок зеленой ветки метро, которая свяжет Приморский район с Васильевским островом.

Сегодня проходческий щит «Надежда», работающий на стройплощадке петербургского метро, вышел в демонтажную камеру в районе улицы Кораблестроителей. За плечами исполинской машины с вдохновляющим названием остались пять с лишним сложнейших для метростроителей километров под Финским заливом, намывными территориями, Крестовским островом и Приморским районом.



Проходка нетипичного для городской подземки двухпутного тоннеля — это основной этап продления Невско-Василеостровской линии до строящейся станции «Беговая» в районе пересечения улиц Савушкина и Туристской. Еще одна станция, которая оказалась на пути «Надежды» — «Новокрестовская» — важнейшая составляющая транспортной инфраструктуры чемпионата мира по футболу — 2018.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, железобетонный занавес сбойки пал под натиском щита сегодня примерно в 6:45 утра. После этого проходку остановили. Чтобы последний десяток-другой сантиметров пройти чуть позже с подобающими почестями: под вспышки фотокамер и в присутствии высокопоставленных гостей подземки.



Проходка тоннеля между Васильевским, Крестовским островами и Приморским районом — одна из самых сложных задач в истории «Метростроя». В первые месяцы этой работы, которая началась в декабре 2015-го, щит, бывало, продвигался за сутки на считаные сантиметры.



Андрей Черкасов, машинист тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда»: «Когда стартовали с Туристской улицы, попали в обводненную зону. Где-то месяца два-три из шнека, откуда должна выходить нормальная порода, выходил сжиженный грунт под давлением, с камнями. Это очень усложняло процесс, проходка затягивалась».



Неудивительно, что настроение у метростроителей сегодня абсолютно праздничное. Друг друга они поздравляют, даже несмотря на 25-дневное отставание от плана. Тем более такая задержка меркнет на фоне того, что госконтракт установил срок строительства всей новой части зеленой ветки от «Приморской» до «Беговой» в два с половиной года. В то время как все эксперты заявляли: меньше, чем за четыре справиться с таким подрядом невозможно. Как показали проходчики, «Надежда» на чудо километры породы помогает сдвинуть.



Вадим Александров, совладелец ОАО «Метрострой», в 1993 — 2017 гг. — генеральный директор ОАО «Метрострой»: «Теперь у нас есть стопроцентная уверенность, что пуск будет. К февралю-марту мы все работы закончим».



Успеть сдать все объекты продолжения Невско-Василеостровской линии метростроители собираются до конца марта в полном соответствии с жесткими условиями госконтракта. На станции «Новокрестовская» сейчас во всю идут отделочные работы и монтируется подъемное оборудование. Одновременно производится укладка путей до «Беговой», где до конца года тоже возьмутся за интерьер.



Демонтаж проходческого щита «Надежда» займет примерно два месяца. В специальной камере его сначала разберут на сегменты, а затем поднимут на поверхность.



Дальше от этого места к «Приморской» идут уже два традиционных для Петербурга однопутных тоннеля. Их проходка тоже на финишной прямой. Готовность перегона сейчас оценивается в 95 процентов.