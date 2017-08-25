ГАЗ выплатит семьям погибших в резне на заводе по 2,6 млн рублей

Семьи погибших в результате тройного убийства на Горьковском автозаводе получат компенсацию в размере 2,585 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе Государственной трудовой инспекции Нижегородской области, ГАЗ обязуется выплатить каждой семье погибших работников по 585 тысяч рублей согласно условиям трудового договора. Кроме того, автозавод добровольно принял решение оказать материальную поддержку каждой семье погибших работников по 2 млн рублей.
Также по 1 млн рублей предприятие выплатит работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести.
Напомним, утром 23 августа работник автозавода на почве ревности убил свою подругу и двух коллег прямо в разгар рабочей смены. Еще двое мужчин получили колото-резаные ранения и были госпитализированы.
При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление полицейским. Стражам порядка пришлось стрелять. Раненый убийца был доставлен в больницу.
Также по 1 млн рублей предприятие выплатит работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести.
Напомним, утром 23 августа работник автозавода на почве ревности убил свою подругу и двух коллег прямо в разгар рабочей смены. Еще двое мужчин получили колото-резаные ранения и были госпитализированы.
При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление полицейским. Стражам порядка пришлось стрелять. Раненый убийца был доставлен в больницу.
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