Мощный ливень затопил улицы, проспекты и станции на юге Петербурга

В Северной столице ликвидируют последствия рекордного дождя. За минувшие сутки городская система водоотведения приняла максимальный объем сточных вод — более 7 млн 800 тыс. кубометров. Это в четыре раза выше среднесуточной нормы.
В целом питерская канализация с такой проверкой справилась. Исключением стали нескольких районов на юге города. Например, в Петродворце было принято решение создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, большая вода расплескалась от Славянки до Петергофа. Те, кто выехал на работу ранним утром после дождичка в четверг, внезапно столкнулись с тем, что улицы превратились в реки и каналы. А Северная столица сполна оправдала титул Северной Венеции.
Со стихией каждый борется как может. Кто-то спешит на работу, проплывая поток по колеса в воде и рискуя затопить свой автомобиль. А некоторые новоиспеченные машины-амфибии неспешно рассекают внутридворовые волны.
Максимальный объем осадков принял на себя Ломоносов. Там за сутки выпала едва ли не месячная норма — почти 60 миллиметров. Из берегов вышла местная река Караста и подтопила окрестные территории. Тонны воды затопили также площадь у станции Ораниенбаум, не говоря уже о подвалах домов. Бурная река смыла и пешеходный мост в лесном массиве за Красным прудом, а в самом водоеме уровень поднялся больше, чем на метр.
Неприятный осадок остался у автолюбителей и от поездки по поселку Славянка. Там после обильных осадков машины буквально плавают в поисках большой земли.
Вода хлынула и в общественный транспорт. Метро «Международная», «Улица Дыбенко», проезжая часть Октябрьской набережной и даже Василеостровский район — всего за сутки на горячую линию «Водоканала» поступило почти четыре сотни заявок о наводнении. Автомобильная техника в таких условиях зачастую не справляется и попросту встает посреди потока.
В среднем, по городу накануне выпала почти половина месячной нормы — 32 миллиметра. Очистные сооружения «Водоканала» оказались не готовы к такому количеству стоков. За сутки система водоотведения приняла рекордный объем за всю историю работы систем канализации в летний период.
Тем временем пока незадачливые автолюбители разыскивают свои номерные знаки, коммунальные службы продолжают откачивать воду с затопленных территорий. Сейчас в Петербурге работают 69 бригад.
Правда, северную часть города не в пример южной потоп практически обошел стороной и о выпавших накануне ночью осадках здесь сейчас напоминают лишь небольшие лужи. Но и они служат грозным напоминанием о разгулявшейся стихии. Ведь, по прогнозам, обильные дожди вернутся в Петербург на все выходные.
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, большая вода расплескалась от Славянки до Петергофа. Те, кто выехал на работу ранним утром после дождичка в четверг, внезапно столкнулись с тем, что улицы превратились в реки и каналы. А Северная столица сполна оправдала титул Северной Венеции.
Со стихией каждый борется как может. Кто-то спешит на работу, проплывая поток по колеса в воде и рискуя затопить свой автомобиль. А некоторые новоиспеченные машины-амфибии неспешно рассекают внутридворовые волны.
Максимальный объем осадков принял на себя Ломоносов. Там за сутки выпала едва ли не месячная норма — почти 60 миллиметров. Из берегов вышла местная река Караста и подтопила окрестные территории. Тонны воды затопили также площадь у станции Ораниенбаум, не говоря уже о подвалах домов. Бурная река смыла и пешеходный мост в лесном массиве за Красным прудом, а в самом водоеме уровень поднялся больше, чем на метр.
Неприятный осадок остался у автолюбителей и от поездки по поселку Славянка. Там после обильных осадков машины буквально плавают в поисках большой земли.
Вода хлынула и в общественный транспорт. Метро «Международная», «Улица Дыбенко», проезжая часть Октябрьской набережной и даже Василеостровский район — всего за сутки на горячую линию «Водоканала» поступило почти четыре сотни заявок о наводнении. Автомобильная техника в таких условиях зачастую не справляется и попросту встает посреди потока.
В среднем, по городу накануне выпала почти половина месячной нормы — 32 миллиметра. Очистные сооружения «Водоканала» оказались не готовы к такому количеству стоков. За сутки система водоотведения приняла рекордный объем за всю историю работы систем канализации в летний период.
Тем временем пока незадачливые автолюбители разыскивают свои номерные знаки, коммунальные службы продолжают откачивать воду с затопленных территорий. Сейчас в Петербурге работают 69 бригад.
Правда, северную часть города не в пример южной потоп практически обошел стороной и о выпавших накануне ночью осадках здесь сейчас напоминают лишь небольшие лужи. Но и они служат грозным напоминанием о разгулявшейся стихии. Ведь, по прогнозам, обильные дожди вернутся в Петербург на все выходные.
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