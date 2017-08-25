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  • 25.08, 17:39
    В Лондоне ограбили ювелирный магазин через дыру в стене: видео. кражи и ограбления, Лондон, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Лондоне ограбили ювелирный магазин через дыру в стене: видео

    В Лондоне ограбили ювелирный магазин через дыру в стене: видео

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    В Лондоне ограбили ювелирный магазин через дыру в стене: видео

    В Лондоне ограбили ювелирный магазин через дыру в стене: видео

    В Лондоне ограбили ювелирный магазин через дыру в стене: видео

      Грабители вынесли из ювелирного магазина в Лондоне золотые и бриллиантовые украшения на сумму в 1,8 млн фунтов cтерлингов через дыру, проделанную в стене.

      Как сообщает The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию, грабители совершили налет на магазин ранним утром. С помощью кувалды и лома они пробили дыру в стене магазина, проникли внутрь и в течение трех часов выносили из помещения драгоценности.

      Среди украденных украшений — бриллиантовые и золотые кулоны, серьги, ожерелья, браслеты на сумму в 1,8 млн фунтов стерлингов, или 2,3 млн долларов США.

      По мнению полицейских, налет был тщательно спланирован. Предположительно, в нем участвовали порядка десяти человек. Их пока не нашли. Расследование продолжается.

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