Премьер Израиля показал «потрясающий подарок» Путина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ему подарил Владимир Путин во время встречи в Сочи.
По словам израильского премьера, президент РФ преподнес ему в подарок отрывок из первого в мире издания Танаха (еврейского Священного Писания) с комментариями известного средневекового раввина.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «На этой неделе президент Путин подарил мне потрясающую вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями Раши. Я благодарю президента Путина за дружбу и сотрудничество».
Подарок глава израильского правительства пообещал передать в национальную библиотеку.
Напомним, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели встречу 23 августа в Сочи. Президент РФ и премьер Израиля, в частности, обсудили поддержку ветеранов Великой Отечественной и ситуацию вокруг проекта мемориала Собибор.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «На этой неделе президент Путин подарил мне потрясающую вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями Раши. Я благодарю президента Путина за дружбу и сотрудничество».
Подарок глава израильского правительства пообещал передать в национальную библиотеку.
הנשיא פוטין העניק לי השבוע מחווה מרגשת: קטע מספר התנ״ך הראשון בעולם שהודפס עם פירושו של רש״י — אותו אמסור לידי הספרייה הלאומית. אני מודה לנשיא פוטין על הידידות ועל שיתוף הפעולה החשוב בינינו!Опубликовано Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו 25 августа 2017 г.
Напомним, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели встречу 23 августа в Сочи. Президент РФ и премьер Израиля, в частности, обсудили поддержку ветеранов Великой Отечественной и ситуацию вокруг проекта мемориала Собибор.
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