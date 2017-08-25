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  • 25.08, 17:38

    Премьер Израиля показал «потрясающий подарок» Путина

    1 комментарий

    Премьер Израиля показал «потрясающий подарок» Путина

    Премьер Израиля показал «потрясающий подарок» Путина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ему подарил Владимир Путин во время встречи в Сочи.

    По словам израильского премьера, президент РФ преподнес ему в подарок отрывок из первого в мире издания Танаха (еврейского Священного Писания) с комментариями известного средневекового раввина.

    Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «На этой неделе президент Путин подарил мне потрясающую вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями Раши. Я благодарю президента Путина за дружбу и сотрудничество».

    Подарок глава израильского правительства пообещал передать в национальную библиотеку.

    הנשיא פוטין העניק לי השבוע מחווה מרגשת: קטע מספר התנ״ך הראשון בעולם שהודפס עם פירושו של רש״י — אותו אמסור לידי הספרייה הלאומית. אני מודה לנשיא פוטין על הידידות ועל שיתוף הפעולה החשוב בינינו!

    Опубликовано ‎Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו‎ 25 августа 2017 г.

    Напомним, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели встречу 23 августа в Сочи. Президент РФ и премьер Израиля, в частности, обсудили поддержку ветеранов Великой Отечественной и ситуацию вокруг проекта мемориала Собибор.

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