Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по своим книгам

Американский писатель Стивен Кинг «запретил» президенту США Дональду Трампу смотреть снятые по своим книгам фильмы. Речь идет о фильме «Оно» и сериале «Мистер Мерседес», чьи премьеры ожидаются в ближайшее время.
Как пояснил «король ужасов», он запрещает Трампу смотреть фильмы по своим книгам, так как президент заблокировал его в Twitter. И теперь писатель не может читать твитты главы государства.
Стивен Кинг: «Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть „Оно“ или „Мистер Мерседес“. Никаких тебе клоунов, Дональд! Иди убей себя».
Сообщение Кинга, опубликованное 24 августа, уже получило более 190 тысяч «лайков» и было ретвитнуто 56 с лишним тысяч раз.
Стивен Кинг в мае 2016 года подписал петицию против кандидатуры Трампа на пост президента, а после выборов не раз выступал против политических решений, принимаемых главой государства. Чаще всего писатель критиковал Трампа в Twitter, в итоге президент внес писателя в «черный список».
Стивен Кинг: «Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть „Оно“ или „Мистер Мерседес“. Никаких тебе клоунов, Дональд! Иди убей себя».
Donald Trump blocked me on Twitter. I am hereby blocking him from seeing IT or MR. MERCEDES. No clowns for you, Donald. Go float yourself.— Stephen King (@StephenKing) 25 августа 2017 г.
Сообщение Кинга, опубликованное 24 августа, уже получило более 190 тысяч «лайков» и было ретвитнуто 56 с лишним тысяч раз.
Стивен Кинг в мае 2016 года подписал петицию против кандидатуры Трампа на пост президента, а после выборов не раз выступал против политических решений, принимаемых главой государства. Чаще всего писатель критиковал Трампа в Twitter, в итоге президент внес писателя в «черный список».
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