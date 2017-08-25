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  • 25.08, 17:39

    Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по своим книгам

    5 комментариев
    • Фото Reuters © 2017, Mike Segar
    Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по своим книгам

    Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по своим книгам

    Кинг запретил Трампу смотреть фильмы по своим книгам
  • Фото Reuters © 2017, Mike Segar

    • Американский писатель Стивен Кинг «запретил» президенту США Дональду Трампу смотреть снятые по своим книгам фильмы. Речь идет о фильме «Оно» и сериале «Мистер Мерседес», чьи премьеры ожидаются в ближайшее время.

    Как пояснил «король ужасов», он запрещает Трампу смотреть фильмы по своим книгам, так как президент заблокировал его в Twitter. И теперь писатель не может читать твитты главы государства.

    Стивен Кинг: «Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть „Оно“ или „Мистер Мерседес“. Никаких тебе клоунов, Дональд! Иди убей себя».




    Сообщение Кинга, опубликованное 24 августа, уже получило более 190 тысяч «лайков» и было ретвитнуто 56 с лишним тысяч раз.

    Стивен Кинг в мае 2016 года подписал петицию против кандидатуры Трампа на пост президента, а после выборов не раз выступал против политических решений, принимаемых главой государства. Чаще всего писатель критиковал Трампа в Twitter, в итоге президент внес писателя в «черный список».



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