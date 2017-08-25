В Татарстане завели уголовное дело после смерти забытого в машине ребенка

В Бугульминском районе Татарстана расследуют убийство по неосторожности двухлетнего мальчика. Дед оставил внука в закрытой машине на самой жаре почти на весь день.
Родственники маленького Севы сами не понимают, как так могло получиться. Дедушка ребенка вчера утром повез свою жену на работу. Двухлетнего внука решил взял с собой, но домой вернулся без него. Вероятно, оставил поспать в машине.
Александр Ишков, прадед: «Память отшибло, говорит, ничего не помню. А когда уже собрался ехать домой, за женой, открывает — а он там лежит. Он сам в истерику и все».
Вчера в Татарстане стояла тридцатиградусная жара. Получается, что Сева Шкаев был заперт в машине почти весь день. Но все это время о пропаже двухлетнего малыша никто не вспомнил. Машина стояла рядом с воротами, была закрыта. Окна были подняты. Поэтому шансов выбраться живым у ребенка не было.
Это происшествие сейчас обсуждает весь поселок. Соседи от случившегося в шоке. Ведь семья всегда была на хорошем счету — непющая и работящая.
Александр Кочетков, сосед: «Очень хорошие люди. Очень хороший дед, очень хорошая прабабушка. Все очень хорошие, это не для сенсации. Они действительно все очень хорошие люди».
За преступную забывчивость дедушке погибшего Севы грозит срок до двух лет. Следственный комитет сейчас проводит расследование.
Андрей Шептицкий, СКР по Республике Татарстан: «В отношении Мисько возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается».
Экспертиза уже установила: ребенок умер от теплового удара. Тело из морга сегодня отдали родителям. Похороны мальчика состоятся завтра, предает корреспондент НТВ Александра Тонких.
Александр Ишков, прадед: «Память отшибло, говорит, ничего не помню. А когда уже собрался ехать домой, за женой, открывает — а он там лежит. Он сам в истерику и все».
Вчера в Татарстане стояла тридцатиградусная жара. Получается, что Сева Шкаев был заперт в машине почти весь день. Но все это время о пропаже двухлетнего малыша никто не вспомнил. Машина стояла рядом с воротами, была закрыта. Окна были подняты. Поэтому шансов выбраться живым у ребенка не было.
Это происшествие сейчас обсуждает весь поселок. Соседи от случившегося в шоке. Ведь семья всегда была на хорошем счету — непющая и работящая.
Александр Кочетков, сосед: «Очень хорошие люди. Очень хороший дед, очень хорошая прабабушка. Все очень хорошие, это не для сенсации. Они действительно все очень хорошие люди».
За преступную забывчивость дедушке погибшего Севы грозит срок до двух лет. Следственный комитет сейчас проводит расследование.
Андрей Шептицкий, СКР по Республике Татарстан: «В отношении Мисько возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается».
Экспертиза уже установила: ребенок умер от теплового удара. Тело из морга сегодня отдали родителям. Похороны мальчика состоятся завтра, предает корреспондент НТВ Александра Тонких.
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