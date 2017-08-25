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  • 25.08, 17:38
    Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Путин, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности

    Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности

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    Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности

    Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности

      Сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил с постоянными членами совета безопасности России состоявшиеся в последнее время международные контакты, а также повестку предстоящих встреч.

      На встрече президента с членами Совбеза речь шла о договоренностях, достигнутых во время телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» по Украине. Помимо международных тем, на совещании обсудили и актуальные внутриполитические вопросы.

      В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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