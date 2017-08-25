«Пчелиный рой» и камикадзе: Генштаб рассказал о тактике террористов в Сирии

Террористы в Сирии активно применяют самодельные
беспилотники-«камикадзе» и тактику «пчелиного роя».
Как рассказал начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов, тактика так называемого пчелиного роя заключается в организации хаотических обстрелов и внезапных атак небольшими, но хорошо слаженными группами. Таким образом достигается эффект непрерывной атаки, который помогает боевикам изматывать и лишать инициативы крупные подразделения сирийской армии.
По словам Коробова, боевики основную ставку делают на внезапность, а также на устрашение и деморализацию проправительственных сил.
А начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков, выступая на круглом столе на форуме «Армия 2017», рассказал, что террористы применяют беспилотники, которые можно приобрести в розничной торговле. Боевики используют беспилотники-«камикадзе». Кроме того, летательные аппараты применяются для сброса самодельных взрывных устройств и минометных снарядов, передает ТАСС.
По словам Коробова, боевики основную ставку делают на внезапность, а также на устрашение и деморализацию проправительственных сил.
А начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков, выступая на круглом столе на форуме «Армия 2017», рассказал, что террористы применяют беспилотники, которые можно приобрести в розничной торговле. Боевики используют беспилотники-«камикадзе». Кроме того, летательные аппараты применяются для сброса самодельных взрывных устройств и минометных снарядов, передает ТАСС.
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