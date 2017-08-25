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  • 25.08, 17:38

    Российские военные летчицы смогут летать в космос

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    Российские военные летчицы смогут летать в космос

    Российские военные летчицы смогут летать в космос

    Главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что девушки, окончившие летные училища, в будущем смогут попасть в отряд космонавтов.

    Бондарев отметил, что во многих странах мира женщины успешно пилотируют воздушные суда различного класса и занимают достойное место в авиации. А также напомнил, что все наши женщины-космонавты в свое время окончили летные училища.

    Виктор Бондарев, главком ВКС РФ: «В основном, все наши женщины-космонавты вышли из летчиц. Эта программа, полагаю, будет продолжена. Женщины будут летать в космос, а через летные училища их можно будет достойно подготовить, чтобы они ориентировались в любой сложной обстановке, принимали правильные решения, могли пилотировать космические корабли».

    При этом отбор будущих летчиц по здоровью будут проводить столь же строго, как и у молодых людей, заверил Бондарев.

    Виктор Бондарев: «Если мы снизим требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам. Они пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах».

    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Краснодарское военное авиационное училище в ближайшее время начнет готовить военных летчиц. Первые 15 девушек приступят к учебе с 1 октября текущего года.

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