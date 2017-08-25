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  • 25.08, 17:39

    В Москве для жителей нового квартала построят бомбоубежище на 1,5 тыс. человек

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    В Москве для жителей нового квартала построят бомбоубежище на 1,5 тыс. человек

    В Москве для жителей нового квартала построят бомбоубежище на 1,5 тыс. человек

    Новое бомбоубежище, способное защитить людей от ядерного взрыва, построят на северо-востоке Москвы. Рядом предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест.

    Бомбоубежище. которое способно защитить от ядерного взрыва, светового излучения, радиации, осадков и действия химоружия, построят у метро «Ботанический сад» на северо-востоке Москвы. Бомбоубежище войдет в состав жилого комплекса из нескольких девятиэтажек, детсада и школы. Об этом говорится в документах Москомархитектуры, которые стали доступны порталу M24.

    Из проектного документа: «Проектом планировки предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусматривается размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV, общей емкостью 1500 человек».

    Отмечается, что бомбоубежище на 1,5 тысячи человек считается достаточно крупным. Однако IV класс относится к легкозащищенным: бункер сможет выдержать давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабить воздействие радиации.

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