В Москве для жителей нового квартала построят бомбоубежище на 1,5 тыс. человек

Новое бомбоубежище, способное защитить людей от ядерного взрыва, построят на
северо-востоке Москвы. Рядом предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест.
Бомбоубежище. которое способно защитить от ядерного взрыва, светового излучения, радиации, осадков и действия химоружия, построят у метро «Ботанический сад» на северо-востоке Москвы. Бомбоубежище войдет в состав жилого комплекса из нескольких девятиэтажек, детсада и школы. Об этом говорится в документах Москомархитектуры, которые стали доступны порталу M24.
Из проектного документа: «Проектом планировки предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусматривается размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV, общей емкостью 1500 человек».
Отмечается, что бомбоубежище на 1,5 тысячи человек считается достаточно крупным. Однако IV класс относится к легкозащищенным: бункер сможет выдержать давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабить воздействие радиации.
Из проектного документа: «Проектом планировки предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусматривается размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV, общей емкостью 1500 человек».
Отмечается, что бомбоубежище на 1,5 тысячи человек считается достаточно крупным. Однако IV класс относится к легкозащищенным: бункер сможет выдержать давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабить воздействие радиации.
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