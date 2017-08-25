СК: избитый у мемориала Немцова волонтер умер от болезни сердца

В СК назвали предварительную причину смерти волонтера, которого избили у импровизированного мемориала Борису Немцову в центре Москвы.
По предварительным данным, активист Иван Скрипниченко скончался от кардиомиопатии.
Как отметили в столичном главке СК, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее правозащитники сообщили, что активист скончался после того, как подвергся нападению у стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Вечером 15 августа неизвестный злоумышленник напал на волонтера, который охранял мемориал, и сломал ему нос. А 23 августа активист умер в больнице. При этом заявлялось, что причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.
Позднее в правоохранительных органах отметили, что смерть волонтера, скорее всего, не связана с криминалом.
Как отметили в столичном главке СК, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее правозащитники сообщили, что активист скончался после того, как подвергся нападению у стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Вечером 15 августа неизвестный злоумышленник напал на волонтера, который охранял мемориал, и сломал ему нос. А 23 августа активист умер в больнице. При этом заявлялось, что причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.
Позднее в правоохранительных органах отметили, что смерть волонтера, скорее всего, не связана с криминалом.
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