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  • 25.08, 17:38

    Петербуржец получил три года условно за кражу шавермы

    4 комментария

    Петербуржец получил три года условно за кражу шавермы

    Петербуржец получил три года условно за кражу шавермы

    Житель Петербурга получил условный срок за разбойное нападение на закусочную.

    Житель Петербурга Олег Харитонов, ограбивший кафе «Шаверма» на три порции указанного блюда, получил в пятницу 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба городской прокуратуры.

    Ограбление произошло в апреле. Вооруженный пистолетом преступник ворвался в закусочную и, угрожая пистолетом, потребовал себя накормить. Повар приготовил для него три порции шавермы. Ущерб заведению составил 510 рублей.

    Подсудимый признал свою вину, отметили в пресс-службе прокуратуры.

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