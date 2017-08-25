У олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой умерла мать

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери.
Спортсменка рассказала об этом в своем Instagram. Исинбаева опубликовала черно-белую фотографию матери и написала, что никогда не выкладывала фото с ней, так как она не любила фотографироваться.
Елена Исинбаева: «Мамулечка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех кто знал мою маму очень прошу помолитесь за упокой ее души! Большое спасибо».
Спортсменка также отметила, что ее мать была «очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком», но при этом «строгой и требовательной» к своим дочерям, в которых вложила «всё лучшее, что умела».
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом. После завершения спортивной карьеры в августе 2016 года была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. В течение полугода являлась главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.
Елена Исинбаева: «Мамулечка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех кто знал мою маму очень прошу помолитесь за упокой ее души! Большое спасибо».
Спортсменка также отметила, что ее мать была «очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком», но при этом «строгой и требовательной» к своим дочерям, в которых вложила «всё лучшее, что умела».
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом. После завершения спортивной карьеры в августе 2016 года была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. В течение полугода являлась главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.
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