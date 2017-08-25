Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 15:17
    «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы. Лига Европы, ФК Зенит, ФК Локомотив, еврокубки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

    «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

    комментировать
    «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

    «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

    «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

      В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18.

      Петербургский «Зенит» в группе L будет играть с испанским «Реал Сосьедадом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».

      Соперниками московского «Локомотива» стали датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».

      Группа А: «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Чехия).
      Группа B: «Динамо» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Скендербеу» (Албания).
      Группа С: «Брага» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Истанбул» (Турция).
      Группа D: «Милан» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Риека» (Хорватия), АЕК (Греция).
      Группа E: «Лион» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Апполон» (Кипр).
      Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Россия), «Шериф» (Молдавия), «Злин» (Чехия).
      Группа G: «Виктория» (Чехия), «Стяуа» (Румыния), «Хапоэль» (Израиль), «Лугано» (Швейцария).
      Группа H: «Арсенал» (Англия), БАТЭ (Белоруссия), «Кёльн» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).
      Группа I: «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Витория» (Португалия), «Коньяспор» (Турция).
      Группа J: «Атлетик» (Испания), «Герта» (Германия), «Заря» (Украина), «Остерсунд» (Швеция).
      Группа K: «Лацио» (Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Голландия).
      Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).

      Отметим, что накануне соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Спартак» и ЦСКА.

      Новости по теме

      Футбольные еврокубки

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru