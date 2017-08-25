«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
сезона-2017/18.
Петербургский «Зенит» в группе L будет играть с испанским «Реал Сосьедадом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».
Соперниками московского «Локомотива» стали датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».
Группа А: «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Чехия).
Группа B: «Динамо» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Скендербеу» (Албания).
Группа С: «Брага» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Истанбул» (Турция).
Группа D: «Милан» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Риека» (Хорватия), АЕК (Греция).
Группа E: «Лион» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Апполон» (Кипр).
Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Россия), «Шериф» (Молдавия), «Злин» (Чехия).
Группа G: «Виктория» (Чехия), «Стяуа» (Румыния), «Хапоэль» (Израиль), «Лугано» (Швейцария).
Группа H: «Арсенал» (Англия), БАТЭ (Белоруссия), «Кёльн» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).
Группа I: «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Витория» (Португалия), «Коньяспор» (Турция).
Группа J: «Атлетик» (Испания), «Герта» (Германия), «Заря» (Украина), «Остерсунд» (Швеция).
Группа K: «Лацио» (Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Голландия).
Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).
Отметим, что накануне соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Спартак» и ЦСКА.
Соперниками московского «Локомотива» стали датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».
Группа А: «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Чехия).
Группа B: «Динамо» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Скендербеу» (Албания).
Группа С: «Брага» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Истанбул» (Турция).
Группа D: «Милан» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Риека» (Хорватия), АЕК (Греция).
Группа E: «Лион» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Апполон» (Кипр).
Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Россия), «Шериф» (Молдавия), «Злин» (Чехия).
Группа G: «Виктория» (Чехия), «Стяуа» (Румыния), «Хапоэль» (Израиль), «Лугано» (Швейцария).
Группа H: «Арсенал» (Англия), БАТЭ (Белоруссия), «Кёльн» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).
Группа I: «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Витория» (Португалия), «Коньяспор» (Турция).
Группа J: «Атлетик» (Испания), «Герта» (Германия), «Заря» (Украина), «Остерсунд» (Швеция).
Группа K: «Лацио» (Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Голландия).
Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).
Отметим, что накануне соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Спартак» и ЦСКА.
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