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  • 25.08, 15:16

    Ухудшают положение народа: посол Чехии в РФ раскритиковал санкции

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    Ухудшают положение народа: посол Чехии в РФ раскритиковал санкции

    Ухудшают положение народа: посол Чехии в РФ раскритиковал санкции

    Посол Чехии в РФ Владимир Ремек заявил о бесполезности антироссийских санкций и призвал улучшить отношения с Москвой.

    Посол отметил, что сейчас занимается подготовкой визита президента Чехии Милоша Земана в Россию, и выразил надежду на то, что эта поездка поможет «некоторому улучшению взаимопонимания».

    Владимир Ремек, посол Чехии в РФ: «Я придерживаюсь мнения, что сами санкции — это, в принципе, не конструктивно. Наш президент приводит пример с санкциями США против Кубы и то, что Америка за почти полвека практически ничего не достигла. Единственное, что, как правило, сопровождает санкции — ухудшение положения простого народа».

    При этом Ремек заявил, что «в ближайшем обозримом будущем» резкого улучшения отношений между РФ и Евросоюзом ждать не стоит. Посол выразил надежду на то, что «взаимопонимание будет постепенно улучшено», и отметил, что не считает, что от России исходит угроза для ЕС, передает РИА Новости.

    Надо сказать, что ранее с критикой антироссийских санкций выступал президент Чехии Милош Земан. Он, в частности, призывал наладить взаимовыгодные связи с Москвой.

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