Актер из фильмов «Адмирал» и «Мы из будущего» вступил в украинскую армию

Российский актер Анатолий Пашинин стал добровольцем украинской армии и воюет в Донбассе.
Российский актер Анатолий Пашинин, известный зрителям по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», а также по сериалу «Грозовые ворота», вступил в украинскую армию и уже месяц воюет в Донбассе на стороне Украины. Его фотографии опубликовал в своем Facebook украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Андрей Цаплиенко, журналист: «Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Звезда российского кино, герой культового сериала „Грозовые ворота“ и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой».
Журналист также сообщил о скором выходе сюжета об актере на украинском телевидении.
Пашинин родом из Кировоградской области Украины. В 2014 году он уехал из России в Запорожье. Ранее он несколько раз посещал зону вооруженного конфликта в Донбассе и выступал за войну с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.
Андрей Цаплиенко, журналист: «Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Звезда российского кино, герой культового сериала „Грозовые ворота“ и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой».
Журналист также сообщил о скором выходе сюжета об актере на украинском телевидении.
Пашинин родом из Кировоградской области Украины. В 2014 году он уехал из России в Запорожье. Ранее он несколько раз посещал зону вооруженного конфликта в Донбассе и выступал за войну с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.
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