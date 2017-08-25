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  • 25.08, 15:17

    Актер из фильмов «Адмирал» и «Мы из будущего» вступил в украинскую армию

    6 комментариев
    Актер из фильмов «Адмирал» и «Мы из будущего» вступил в украинскую армию

    Актер из фильмов «Адмирал» и «Мы из будущего» вступил в украинскую армию

    Актер из фильмов «Адмирал» и «Мы из будущего» вступил в украинскую армию

    Российский актер Анатолий Пашинин стал добровольцем украинской армии и воюет в Донбассе.

    Российский актер Анатолий Пашинин, известный зрителям по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», а также по сериалу «Грозовые ворота», вступил в украинскую армию и уже месяц воюет в Донбассе на стороне Украины. Его фотографии опубликовал в своем Facebook украинский журналист Андрей Цаплиенко.

    Андрей Цаплиенко, журналист: «Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Звезда российского кино, герой культового сериала „Грозовые ворота“ и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой».

    Журналист также сообщил о скором выходе сюжета об актере на украинском телевидении.

    Пашинин родом из Кировоградской области Украины. В 2014 году он уехал из России в Запорожье. Ранее он несколько раз посещал зону вооруженного конфликта в Донбассе и выступал за войну с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

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