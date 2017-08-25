В семье Пугачёвой отказались от получения материнского капитала

Телеведущий Максим Галкин заявил, что не считает корректным обсуждать на всю страну размер пенсии его супруги Аллы Пугачёвой и оформление материнского капитала.
Юморист Максим Галкин заявил в интервью РИА Новости, что семья не нуждается в деньгах, а высказывание Аллы Пугачёвой о ее маленькой пенсии на свадьбе у внука является шуткой.
Тем не менее миллионер подчеркнул, что пенсия у Пугачёвой действительно скромная — «по отношению к ее заслугам». Также Галкин обратился к пресс-службе Пенсионного фонда, отметив, что по поводу материнского капитала чиновники могли бы связаться с ними не через прессу, а «государственным способом».
Максим Галкин: «Я не считаю корректным это обсуждать — нужен ли нам материнский капитал, получит ли пенсию Алла, не мы этот вопрос поднимали на всю страну. Алла на свадьбе пошутила, и действительно, пенсия у нее маленькая, и это несправедливо по отношению к ее заслугам, но у нас несправедливая пенсия по отношению к заслугам у миллионов людей. Я, слава богу, содержу семью, и денег нам хватает. А если Пенсионный фонд хочет что-то нам вручить, то у него есть наши контакты и они могут связаться с нами государственным способом, а не через прессу, это как-то странно».
Ранее ПФР напомнил Алле Пугачёвой, что она имеет право оформить сертификат на получение материнского капитала. А также прокомментировали высказывание относительно жалоб артистки на маленькую пенсию. В фонде отметили, что народная артистка СССР имеет право на доплаты, если станет неработающим пенсионером.
Тем не менее миллионер подчеркнул, что пенсия у Пугачёвой действительно скромная — «по отношению к ее заслугам». Также Галкин обратился к пресс-службе Пенсионного фонда, отметив, что по поводу материнского капитала чиновники могли бы связаться с ними не через прессу, а «государственным способом».
Максим Галкин: «Я не считаю корректным это обсуждать — нужен ли нам материнский капитал, получит ли пенсию Алла, не мы этот вопрос поднимали на всю страну. Алла на свадьбе пошутила, и действительно, пенсия у нее маленькая, и это несправедливо по отношению к ее заслугам, но у нас несправедливая пенсия по отношению к заслугам у миллионов людей. Я, слава богу, содержу семью, и денег нам хватает. А если Пенсионный фонд хочет что-то нам вручить, то у него есть наши контакты и они могут связаться с нами государственным способом, а не через прессу, это как-то странно».
Ранее ПФР напомнил Алле Пугачёвой, что она имеет право оформить сертификат на получение материнского капитала. А также прокомментировали высказывание относительно жалоб артистки на маленькую пенсию. В фонде отметили, что народная артистка СССР имеет право на доплаты, если станет неработающим пенсионером.
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