Летучие мыши атаковали спавших в квартире екатеринбуржцев

Срочно эвакуироваться из собственной квартиры посреди ночи вынуждена была семья из городка под Екатеринбургом. Супругов и ребенка разбудили летучие мыши. Жильцы обратились в управляющую компанию, но там проблему посчитали незначительной.

Вернуться в квартиру, откуда ночью пришлось в ужасе бежать с женой и маленькой дочерью, Анатолий Давыдов решился только утром. И то — вооруженный палкой. Не исключено, что в доме по-прежнему полно незваных гостей, которые неожиданно и стремительно напали на хозяев.



Анатолий Давыдов: «Мы услышали какие-то скрипения на кухне. И тут резко кто-то садится на ноги жене, резко бежит вверх с большой скоростью, хватает за волосы. И начал ее дергать за волосы».



В ужасе женщина сбросила с себя нападавшего. Летучая мышь с пучком волос первой жертвы полетела к дочери.



Анатолий Давыдов: «Она зашипела на нее, зубы, рот открыла. Шипеть начала. У ребенка до сих пор травма, уже два раза психолога вызывали».



Глава семейства бросился на защиту, изловил зверька и посадил в банку. Но оказалось, что летучая мышь не одна. В результате, прихватив ночную гостью, глава семьи отправился в управляющую компанию с просьбой избавить его от таких визитеров. Однако там, глядя на мышь в банке, посоветовали обращаться, когда кран потечет или лифт сломается.



Анатолий не сдался и пошел в санэпидемстанцию. Но там заявили — бороться с редкими животными не в их компетенции.



Наталья, помощник санитарного врача: «Этот вид мышей находится под угрозой исчезновения и они занесены в Красную книгу. Они действительно безопасны для человека».



Кроме того, сотрудница СЭС рассказала, что у летучих мышей сейчас период миграции. И, скорее всего, детеныш заблудился и случайно попал в квартиру Давыдовых. А за ним подтянулась и вся стая. После экскурса в мир животных и детального рассмотрения пленницы самого Давыдова обвинили в жестоком обращении с безобидными мышками.



В результате Анатолий перевез жену с ребенком в арендованные апартаменты. А сам — хотя возможно и друзей позовет — объявил охотничий сезон на территории собственной квартиры.