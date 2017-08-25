В Уфе родственники сражаются с чиновниками за право воспитывать девочку-инвалида

О том, что чиновничий формализм может принести большие страдания, доказывает новость из Уфы. Там из семьи изъяли 13-летнюю девочку, страдающую церебральным параличом. Дело в том, что единственным официальным опекуном признан дедушка Даши, но недавно он скончался, а родственники просто не успели переоформить бумаги.

Теперь 13-летняя Даша видится со своими тетей и дядей, которые взяли над ней опеку, дважды в неделю. И каждый раз как ножом по сердцу, потому что будет ли новая встреча за расставанием, неизвестно.



После того как много лет назад мать лишили родительских прав из-за пристрастия к наркотикам, о Даше заботился дедушка. Когда он умер, девочку стали воспитывать Оксана и Евгений Панковы. Их не смутили ни плохая наследственность, ни диагноз детский церебральный паралич. Вместе они прожили всего пару месяцев. А потом в дело вмешались специалисты. Не предупреждая законных опекунов, они забрали Дашу прямо из санатория, где она проходила реабилитацию.



Оксана Панкова: «Она такой же наш ребенок. Мы ее так же любим, мы ни в чем ее не обделяем. Мы будем до конца до последнего бороться, пока она не будет с нами дома».



Мнения Даши, которая в свои 13 не по годам серьезна и рассудительна, никто не спрашивает. Даже сейчас она изо всех сил старается лишний раз не плакать, чтобы не расстраивать дорогих ей людей и не показывает, насколько трудно и больно.



Чтобы доказать искренность своих намерений, Панковы даже готовы удочерить Дашу. То есть осознанно отказаться от выплат по опекунству. Но чиновники, видимо, считают, что в приюте лучше, чем дома. На их решение не повлияло ни заключение психологов, ни решение суда, который постановил: ребенка изъяли с нарушениями. После долгих разбирательств только сегодня наконец чиновники приняли заявление.



Чтобы быть вместе, они готовы на все. Панковы обратились в Общественную палату и уже получили ответ. В сентябре действия местных властей рассмотрят на координационном совете. И может быть, тогда Даша вернется домой. Подробнее — в видеоматериале НТВ.