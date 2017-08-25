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  • 25.08, 15:17
    Водителю упавшего в море автобуса с рабочими переломало ноги. автобусы, ДТП, Краснодарский край, море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодителю упавшего в море автобуса с рабочими переломало ноги

    Водителю упавшего в море автобуса с рабочими переломало ноги

    1 комментарий

    Водителю упавшего в море автобуса с рабочими переломало ноги

    Водителю упавшего в море автобуса с рабочими переломало ноги

      Согласно основной версии, причиной падения в Чёрное море автобуса, который вез строителей пирса для компании «Таманьнефтегаз», стал отказ тормозов. Судя по характеру травм, люди, осознав, что машина стала неуправляемой, пытались выбить окна в салоне, но выбраться им не удалось.

      По словам очевидцев, водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник и опрокинулась в море, передает сайт «Комсомольской правды».

      Водитель автобуса выжил и сейчас находится в больнице Темрюка. По предварительным данным, у мужчины диагностировали переломы обеих ног.

      смотретьАвтокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
      Автокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
      Напомним, автобус, который вез на объект рабочих, строивших пирс для компании «Таманьнефтегаз», около 8 утра пятницы, 25 августа, сорвался и упал в море с восьмиметровой высоты. В салоне находилось более 45 человек. Число жертв трагедии, по последним данным, составило 17 человек. Выжившие находятся в больнице, многие из них — в тяжелом состоянии.

      смотретьАвтокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
      Автокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
      Следователи установили, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения. Поэтому уголовное дело заведено сразу по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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