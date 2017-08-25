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  • 25.08, 15:17
    Катастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП. автобусы, ДТП, Краснодарский край, море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП

    Катастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП

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    Катастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП

    Катастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП

    Катастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП

      В Краснодарском крае, где с моста в воду упал автобус с рабочими, продолжается спасательная операция. На месте работают водолазы.

      Спасатели и водолазы исследуют метр за метром, на место аварии направили спецтехнику. Сколько всего было людей в автобусе, который опрокинулся в море, сейчас уточняется. По последним данным, в салоне находились более 40 человек. Все они — работники одного из комплексов по перегрузке нефти. К этой минуте известно, что из воды достали тела 17 погибших. Тех, кого удалось спасти, срочно госпитализировали, восемь из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

      Поисковые работы не прекращаются ни на минуту. Глубина моря на участке, где произошла авария, — порядка 12 метров. Тем временем сам автобус с помощью кранов уже подняли на поверхность. Его сейчас осматривают эксперты. Им предстоит выяснить, был автобус исправен.

      Пока же известно лишь, что трагедия произошла рано утром. Рабочие возвращались с вахты. Выехав на строящийся пирс, автобус упал в воду с высоты порядка четырех метров.

      Следователи рассматривают сразу несколько версий трагедии. По факту аварии сыщики возбудили уголовное дело. Вопросы у сыщиков имеются не только к владельцу автобуса, но и к тем, кто отвечал за техническую безопасность и этим утром позволили ему выйти в рейс. Опросить стражи порядка намерены и руководство подрядной организации, которая занимается строительством пирса.

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