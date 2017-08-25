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  • 25.08, 15:17
    На Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень. погода, Псковская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень

    На Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень

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    На Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень

    На Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень

    На Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень

      С разгулом стихии борются и в Псковской области. На регион обрушился сильнейший за последние 20 лет дождь.

      Ливень в Псковской области размыл десятки дорог и затопил около сотни домов. По данным метеорологов, в зоне бедствия оказались четыре района.

      Никулин Андрей, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области: «На данный момент имеются подтопления на территории шести муниципальных образований. В основном это придворовые территории частных жилых домов и подвальные помещения. Информация от населения обобщается едиными дежурно-диспетчерскими службами администраций районов и адресно проводится работа по устранению подтоплений».

      Сейчас спасатели откачивают воду из затопленных подвалов и расчищают дороги. В некоторых домах отключили свет, чтобы избежать короткого замыкания.

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