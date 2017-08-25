На Псковскую область обрушился сильнейший за 20 лет ливень

С разгулом стихии борются и в Псковской области. На регион обрушился сильнейший за последние 20 лет дождь.

Ливень в Псковской области размыл десятки дорог и затопил около сотни домов. По данным метеорологов, в зоне бедствия оказались четыре района.



Никулин Андрей, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области: «На данный момент имеются подтопления на территории шести муниципальных образований. В основном это придворовые территории частных жилых домов и подвальные помещения. Информация от населения обобщается едиными дежурно-диспетчерскими службами администраций районов и адресно проводится работа по устранению подтоплений».



Сейчас спасатели откачивают воду из затопленных подвалов и расчищают дороги. В некоторых домах отключили свет, чтобы избежать короткого замыкания.