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  • 25.08, 15:16

    Тома Круза заподозрили в использовании накладных ягодиц: фото

    1 комментарий
    Тома Круза заподозрили в использовании накладных ягодиц: фото

    Тома Круза заподозрили в использовании накладных ягодиц: фото

    Тома Круза заподозрили в использовании накладных ягодиц: фото

    Блогеры уличили Тома Круза в использовании накладных ягодиц во время съемок.

    Пользователи Интернета обратили внимание на один из кадров фильма «Операция „Валькирия“», в котором Круз сыграл участника заговора против Гитлера полковника Клауса фон Штауффенберга. Блогеры пришли к выводу, что в одной из сцен пятая точка актера неестественно пышна.



    Пока официально догадки блогеров никто не прокомментировал.

    Как отмечает сайт Dni.Ru, слухи о том, что Том Круз пытается с помощью различных ухищрений обмануть поклонников, ходили и раньше. Так, говорили, что актер носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше.

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