Тома Круза заподозрили в использовании накладных ягодиц: фото

Блогеры уличили Тома Круза в использовании накладных ягодиц во время съемок.
|
1829
Пользователи Интернета обратили внимание на один из кадров фильма «Операция „Валькирия“», в котором Круз сыграл участника заговора против Гитлера полковника Клауса фон Штауффенберга. Блогеры пришли к выводу, что в одной из сцен пятая точка актера неестественно пышна.
Пока официально догадки блогеров никто не прокомментировал.
Как отмечает сайт Dni.Ru, слухи о том, что Том Круз пытается с помощью различных ухищрений обмануть поклонников, ходили и раньше. Так, говорили, что актер носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше.
hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe— swizz keats (@iluvbutts247) 20 августа 2017 г.
Пока официально догадки блогеров никто не прокомментировал.
Как отмечает сайт Dni.Ru, слухи о том, что Том Круз пытается с помощью различных ухищрений обмануть поклонников, ходили и раньше. Так, говорили, что актер носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше.
Комментарии