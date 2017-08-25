Полиция Австрии задержала девятерых вооруженных чеченцев

Австрийская полиция задержала девятерых уроженцев Чечни, подозреваемых в ряде тяжких преступлений.
Полицейские в Вене и в Нижней Австрии задержали девятерых уроженцев Чечни. Их обвиняют в создании преступной группировки, мошенничестве, вымогательстве и поджоге.
Кроме того, при обыске у задержанных нашли оружие и наркотики. Решается вопрос об отзыве их права на убежище, передает РИА Новости.
Как сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, на след группировки полиция вышла после задержания в феврале в столице Австрии 22 вооруженных чеченцев, членов преступной группировки.
Кроме того, при обыске у задержанных нашли оружие и наркотики. Решается вопрос об отзыве их права на убежище, передает РИА Новости.
Как сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, на след группировки полиция вышла после задержания в феврале в столице Австрии 22 вооруженных чеченцев, членов преступной группировки.
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