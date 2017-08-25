Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 15:16

    Полиция Австрии задержала девятерых вооруженных чеченцев

    комментировать

    Полиция Австрии задержала девятерых вооруженных чеченцев

    Полиция Австрии задержала девятерых вооруженных чеченцев

    Австрийская полиция задержала девятерых уроженцев Чечни, подозреваемых в ряде тяжких преступлений.

    Полицейские в Вене и в Нижней Австрии задержали девятерых уроженцев Чечни. Их обвиняют в создании преступной группировки, мошенничестве, вымогательстве и поджоге.

    Кроме того, при обыске у задержанных нашли оружие и наркотики. Решается вопрос об отзыве их права на убежище, передает РИА Новости.

    смотретьСМИ: в Вене задержаны 22 выходца из Чечни
    СМИ: в Вене задержаны 22 выходца из Чечни
    Как сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, на след группировки полиция вышла после задержания в феврале в столице Австрии 22 вооруженных чеченцев, членов преступной группировки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru