Центробанк отозвал лицензии у двух страховщиков

Банк России лишил лицензий на осуществление различных видов деятельности страховую компанию «Опора правопорядка» и страхового брокера «Страховые брокеры коминсур рус», а также ограничил действие лицензии «БИН Страхования».
На сайте регулятора уточняется, что страховая компания «Опора правопорядка» лишена лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, так как компания отказалась от осуществления такой деятельности.
У страхового брокера «Страховые брокеры коминсур рус» Центробанк отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, так как брокер добровольно отказался от предусмотренной лицензией деятельности.
Кроме того, с 24 августа регулятор ограничил действие лицензии компании «БИН Страхование» на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. По данным Центробанка, страховщик не исполнял предписания регулятора. Отмечается, что устранить выявленные нарушения страховая компания может в течение пяти месяцев.
У страхового брокера «Страховые брокеры коминсур рус» Центробанк отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, так как брокер добровольно отказался от предусмотренной лицензией деятельности.
Кроме того, с 24 августа регулятор ограничил действие лицензии компании «БИН Страхование» на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. По данным Центробанка, страховщик не исполнял предписания регулятора. Отмечается, что устранить выявленные нарушения страховая компания может в течение пяти месяцев.
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