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  • 25.08, 15:17

    Глава МИД ФРГ: при Эрдогане Турция не вступит в Евросоюз

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Fabrizio Bensch
    Глава МИД ФРГ: при Эрдогане Турция не вступит в Евросоюз

    Глава МИД ФРГ: при Эрдогане Турция не вступит в Евросоюз

    Глава МИД ФРГ: при Эрдогане Турция не вступит в Евросоюз
  • Фото Reuters © 2017, Fabrizio Bensch

    • Министр иностранных дел Германии уверен, что Эрдоган стремится рассорить Турцию и Европу.

    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль уверен, что, пока у власти в Турции стоит Реджеп Тайип Эрдоган, в Евросоюз страна не вступит. Президент Турции делает все, чтобы отдалить Турцию от Европы, заявил Габриэль в интервью немецким СМИ.

    Зигмар Габриэль, министр иностранных дел ФРГ: «Эта Турция при правительстве Эрдогана никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС, поскольку он отдаляет Турцию от Европы. Он, однако, желает, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, будто это мы сжигаем мосты».

    Как сообщает DW со ссылкой на немецкие издания, в турецких тюрьмах в настоящее время находятся 54 гражданина Германии, причем 10 из них попали туда по политическим делам.

    смотретьЖивущие в Германии турки недовольны конфликтом Берлина и Анкары
    Живущие в Германии турки недовольны конфликтом Берлина и Анкары
    Ранее Габриэль обвинил турецкого лидера во вмешательстве в немецкую предвыборную кампанию. Эрдоган призывал турок, живущих в Германии, не голосовать на грядущих выборах за Ангелу Меркель и лидера СДПГ Мартина Шульца. В ответ на обвинения Эрдоган в эфире турецкого телевидения посоветовал Габриэлю «знать свое место».

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