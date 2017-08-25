Глава МИД ФРГ: при Эрдогане Турция не вступит в Евросоюз

Министр иностранных дел Германии уверен, что Эрдоган стремится рассорить Турцию и Европу.
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль уверен, что, пока у власти в Турции стоит Реджеп Тайип Эрдоган, в Евросоюз страна не вступит. Президент Турции делает все, чтобы отдалить Турцию от Европы, заявил Габриэль в интервью немецким СМИ.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел ФРГ: «Эта Турция при правительстве Эрдогана никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС, поскольку он отдаляет Турцию от Европы. Он, однако, желает, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, будто это мы сжигаем мосты».
Как сообщает DW со ссылкой на немецкие издания, в турецких тюрьмах в настоящее время находятся 54 гражданина Германии, причем 10 из них попали туда по политическим делам.
Ранее Габриэль обвинил турецкого лидера во вмешательстве в немецкую предвыборную кампанию. Эрдоган призывал турок, живущих в Германии, не голосовать на грядущих выборах за Ангелу Меркель и лидера СДПГ Мартина Шульца. В ответ на обвинения Эрдоган в эфире турецкого телевидения посоветовал Габриэлю «знать свое место».
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел ФРГ: «Эта Турция при правительстве Эрдогана никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС, поскольку он отдаляет Турцию от Европы. Он, однако, желает, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, будто это мы сжигаем мосты».
Как сообщает DW со ссылкой на немецкие издания, в турецких тюрьмах в настоящее время находятся 54 гражданина Германии, причем 10 из них попали туда по политическим делам.
Ранее Габриэль обвинил турецкого лидера во вмешательстве в немецкую предвыборную кампанию. Эрдоган призывал турок, живущих в Германии, не голосовать на грядущих выборах за Ангелу Меркель и лидера СДПГ Мартина Шульца. В ответ на обвинения Эрдоган в эфире турецкого телевидения посоветовал Габриэлю «знать свое место».
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