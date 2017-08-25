У культурного центра МВД в Москве изнасиловали гражданку Таджикистана

Возле культурного центра московского МВД мужчина изнасиловал свою знакомую, гражданку Таджикистана.
Девушка обратилась в больницу НИИ имени Склифосовского, где у нее диагностировали ссадины и гематомы груди. Во время осмотра она рассказала, что в районе дома 47 на Новослободской улице, где располагается культурный центр МВД России, ее изнасиловал знакомый.
Пострадавшая имеет гражданство Таджикистана, в Москве временно проживает в общежитии.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавшая имеет гражданство Таджикистана, в Москве временно проживает в общежитии.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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