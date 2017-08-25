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  • 25.08, 12:40

    Спасатели нашли тело 17-го погибшего из утонувшего автобуса на Кубани

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    Спасатели нашли тело <nobr>17-го</nobr> погибшего из утонувшего автобуса на Кубани

    Спасатели нашли тело 17-го погибшего из утонувшего автобуса на Кубани

    Спасатели нашли тело <nobr>17-го</nobr> погибшего из утонувшего автобуса на Кубани

    Найден еще один погибший строитель в результате падения автобуса с пирса в Краснодарском крае.

    Удалось установить местонахождение 17-го погибшего в результате автокатастрофы на Кубани, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

    ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло утром в поселке Волна в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил ПДД, либо у транспортного средства отказали тормоза. Автобус с несколькими десятками рабочих, занятых в строительстве пирса для нефтяной компании, рухнул с 4-метровой высоты в море. По данным МЧС, 27 человек удалось спасти, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    смотретьНазвана предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    Названа предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    Автобус уже подняли со дна моря. Машину обследуют специалисты.

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