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  • 25.08, 12:40

    В Сирии российские военные опробовали новую засекреченную связь

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    В Сирии российские военные опробовали новую засекреченную связь

    В Сирии российские военные опробовали новую засекреченную связь

    Российские войска опробовали в Сирии новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей иностранных операторов.

    Об этом рассказал начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов на круглом столе, посвященном опыту российских войск в Сирии. Генерал-лейтенант пояснил, что большое количество линий проводной связи было выведено из строя в ходе военных действий, поэтому военные задумались о новых способах связи.

    Халил Арсланов, начальник ГУ связи ВС РФ: «В ходе проведения военной операции в Сирии впервые нами апробирован и реализован новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей операторов связи иностранных государств».

    Арсланов пояснил, что с помощью новой связи командование российской группировки войск в Сирии провело международные телефонные переговоры с представителями коалиции. Личный состав, в свою очередь, пообщался с родными и близкими.

    Начальник ГУ связи ВС РФ также рассказал, что основным видом связи в российских войсках в Сирии была проводная и транкинговая связь, с помощью которой передавалось до 90% объема всех видов информации, передает РИА Новости.

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