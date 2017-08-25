В Сирии российские военные опробовали новую засекреченную связь

Российские войска опробовали в Сирии новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей иностранных операторов.
Об этом рассказал начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов на круглом столе, посвященном опыту российских войск в Сирии. Генерал-лейтенант пояснил, что большое количество линий проводной связи было выведено из строя в ходе военных действий, поэтому военные задумались о новых способах связи.
Халил Арсланов, начальник ГУ связи ВС РФ: «В ходе проведения военной операции в Сирии впервые нами апробирован и реализован новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей операторов связи иностранных государств».
Арсланов пояснил, что с помощью новой связи командование российской группировки войск в Сирии провело международные телефонные переговоры с представителями коалиции. Личный состав, в свою очередь, пообщался с родными и близкими.
Начальник ГУ связи ВС РФ также рассказал, что основным видом связи в российских войсках в Сирии была проводная и транкинговая связь, с помощью которой передавалось до 90% объема всех видов информации, передает РИА Новости.
Халил Арсланов, начальник ГУ связи ВС РФ: «В ходе проведения военной операции в Сирии впервые нами апробирован и реализован новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей операторов связи иностранных государств».
Арсланов пояснил, что с помощью новой связи командование российской группировки войск в Сирии провело международные телефонные переговоры с представителями коалиции. Личный состав, в свою очередь, пообщался с родными и близкими.
Начальник ГУ связи ВС РФ также рассказал, что основным видом связи в российских войсках в Сирии была проводная и транкинговая связь, с помощью которой передавалось до 90% объема всех видов информации, передает РИА Новости.
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