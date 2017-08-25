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  • 25.08, 15:17

    Прокурор попросила полгода исправительных работ для ударившего корреспондента НТВ хулигана

    4 комментария
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Прокурор попросила полгода исправительных работ для ударившего корреспондента НТВ хулигана

    Прокурор попросила полгода исправительных работ для ударившего корреспондента НТВ хулигана

    Прокурор попросила полгода исправительных работ для ударившего корреспондента НТВ хулигана
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Прокурор попросила суд приговорить к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, который ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира в день ВДВ.

    Заседание в мировом судебном участке 369 началось в особом порядке — сразу с прения сторон и без изучения доказательств по делу о побоях, так как обвиняемый Александр Орлов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

    Еще перед началом процесса Орлов подошел к потерпевшему журналисту и извинился, также свои извинения он направил телеграммой с просьбой о заключении мировой, передает РИА Новости. Он объяснил свой поступок тем, что в тот день был расстроен, поскольку позвонил отец и попросил приехать.

    Александр Орлов: «Я думал, у него похмелье, поехал похмелить его. Также с контрактом там не срослось, у меня давление, выпил крепко».

    Прокурор заявила, что просит назначить обвиняемому наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев.

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    Напомним, что 2 августа, во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ, корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева ударил кулаком в лицо пьяный мужчина. При задержании нападавший — им оказался 32-летний москвич Александр Орлов — оказал сопротивление полиции, за что был арестован на пять суток. Однако досрочно вышел из СИЗО, так как ему были зачтены два дня, проведенные в изоляторе. Впрочем, на этом неприятности агрессивного хулигана не закончились: против него завели уголовное дело по статье «Побои».

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    Выяснилось, что Орлов не имеет никакого отношения к службе в ВДВ. Судя по его странице в соцсети, он обычный футбольный хулиган по прозвищу Колобок Ярославский, который любит выпивать и драться.

    Отметим, что недавно Колобка вызвал на боксерскую дуэль пермский журналист Роман Четин, которого возмутило поведение «жесткого, брутального, крупного» мужчины, позволившего себе ударить журналиста. Орлов принял вызов, назвав Четина «плейбоем». «Вызов принят, милостивый государь! До встречи, плейбой, встретимся на лобном» — написал он в соцсети. Поединок был намечен на сентябрь.

    Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.

    Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.

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