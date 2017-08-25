Предсказавший победу Трампа профессор назвал сроки его импичмента

Профессор Американского университета Аллан Лихтман, предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, рассказал, когда американскому лидеру могут объявить импичмент.
Лихтман полагает, что до выборов в сенат США 2018 года Трампа в отставку не отправят. Однако после выборов угроза импичмента станет более реальной. Причем за отставку Трампа могут высказаться не только от демократы, но и республиканцы, если решат, что президент навредит их политическому будущему.
Аллан Лихтман: «Против него может выступить значительное число республиканцев. Чтобы набрать большинство голосов для инициации процедуры импичмента, нужно, чтобы с демократами объединилось примерно 25 человек, то есть где-то 10% от всех республиканцев в палате представителей. Второй момент: если демократы по итогам выборов станут большинством в палате представителей. Тогда, я полагаю, инициировать эту процедуру удастся очень быстро — когда новая палата будет созвана в начале 2019 года».
Кроме того, считает профессор, вероятность импичмента главы США во многом зависит от новостной повестки. Другими словами, если разоблачительные новости будут выходить каждый день, ситуация может измениться, но рассчитывать на скорую отставку Трампа все равно не стоит, передает RT.
Демократы Брэд Шерман и Эл Грин уже выдвигали инициативу импичмента Трампа. Причиной они назвали создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. При этом Шерман и Грин обвинили президента в «особо тяжких преступлениях и поступках», в числе которых «нарушение присяги на верность конституции» и «нарушение конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов».
Аллан Лихтман: «Против него может выступить значительное число республиканцев. Чтобы набрать большинство голосов для инициации процедуры импичмента, нужно, чтобы с демократами объединилось примерно 25 человек, то есть где-то 10% от всех республиканцев в палате представителей. Второй момент: если демократы по итогам выборов станут большинством в палате представителей. Тогда, я полагаю, инициировать эту процедуру удастся очень быстро — когда новая палата будет созвана в начале 2019 года».
Кроме того, считает профессор, вероятность импичмента главы США во многом зависит от новостной повестки. Другими словами, если разоблачительные новости будут выходить каждый день, ситуация может измениться, но рассчитывать на скорую отставку Трампа все равно не стоит, передает RT.
Демократы Брэд Шерман и Эл Грин уже выдвигали инициативу импичмента Трампа. Причиной они назвали создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. При этом Шерман и Грин обвинили президента в «особо тяжких преступлениях и поступках», в числе которых «нарушение присяги на верность конституции» и «нарушение конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов».
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