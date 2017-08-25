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  • 25.08, 12:41

    СК не нашел криминала в откровенной фотосессии в храме в Татарстане

    1 комментарий
    СК не нашел криминала в откровенной фотосессии в храме в Татарстане

    СК не нашел криминала в откровенной фотосессии в храме в Татарстане

    СК не нашел криминала в откровенной фотосессии в храме в Татарстане

    Следователи провели проверку по факту фотосессии девушки в пеньюаре в одном из недействующих храмов Татарстана.

    Установлено, что у авторов фотосессии «не было умысла на оскорбление чувств верующих».

    Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СК по Татарстану.

    смотретьЖурнал «Совет да любовь» извинился за откровенную фотосессию в храме
    Журнал «Совет да любовь» извинился за откровенную фотосессию в храме
    Напомним, громкий скандал разгорелся в конце июля из-за фотосессии в недействующем храме села Гари Елабужского района Татарстана. На снимках модель из Набережных Челнов позировала в откровенном наряде на фоне потрескавшейся храмовой росписи.

    Позднее редакция свадебного журнала «Совет и любовь», который и проводил фотосессию, принесла свои извинения, отметив, что здание храма в селе Гари не производило впечатление действующего.

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