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  • 25.08, 12:40

    На Кубани число погибших при падении автобуса в море выросло до 16

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    На Кубани число погибших при падении автобуса в море выросло до 16

    На Кубани число погибших при падении автобуса в море выросло до 16

    На Кубани число погибших при падении автобуса в море выросло до 16

    Жертвами катастрофы с автобусом, упавшим со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек.

    О том, что число погибших увеличилось, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Еще 24 пассажиров удалось спасти. Восемь из них были доставлены в больницу, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали 14 человек.

    смотретьНазвана предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    Названа предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    Напомним, катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились около 40 сотрудников компании «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.

    Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не
    отвечающих требованиям безопасности». Рассматриваются различные версии, в том числе об отказе тормозов.

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