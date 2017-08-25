На Кубани число погибших при падении автобуса в море выросло до 16

Жертвами катастрофы с автобусом, упавшим со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек.
О том, что число погибших увеличилось, сообщили в региональном управлении МЧС.
Еще 24 пассажиров удалось спасти. Восемь из них были доставлены в больницу, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали 14 человек.
Напомним, катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились около 40 сотрудников компании «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.
Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности». Рассматриваются различные версии, в том числе об отказе тормозов.
Еще 24 пассажиров удалось спасти. Восемь из них были доставлены в больницу, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали 14 человек.
Напомним, катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились около 40 сотрудников компании «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.
Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности». Рассматриваются различные версии, в том числе об отказе тормозов.
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