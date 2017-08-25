Правительство дало 19 вузам право самим присуждать ученые степени

Премьер-министр утвердил 19 вузов и 4 научные организации, которые с сентября смогут сами присуждать ученые степени.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в пятницу распоряжение, согласно которому 19 высших учебных заведений и 4 научные организации с 1 сентября получат право самостоятельно присуждать ученые степени кандидатов и докторов наук и создавать диссертационные советы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза, в отношении которых установлена категория «„федеральный университет“, четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты»
Помимо Московского и Санкт-Петербургского университетов, в список вошли МФТИ, МГИМО, РУДН, три федеральных университета: Южный, Уральский и Казанский, — и 11 вузов категории «национальный исследовательский университет», среди который Высшая школа экономики.
В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза, в отношении которых установлена категория «„федеральный университет“, четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты»
Помимо Московского и Санкт-Петербургского университетов, в список вошли МФТИ, МГИМО, РУДН, три федеральных университета: Южный, Уральский и Казанский, — и 11 вузов категории «национальный исследовательский университет», среди который Высшая школа экономики.
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