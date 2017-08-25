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  • 25.08, 12:40

    СМИ: пункты зарядки электромобилей установят на парковках и у торговых центров

    1 комментарий

    СМИ: пункты зарядки электромобилей установят на парковках и у торговых центров

    СМИ: пункты зарядки электромобилей установят на парковках и у торговых центров

    Правительство поручило министерствам подготовить предложения по размещению и работе электрозаправочных станций.

    Разместить станции для заправки электромобилей планируют на АЗС, парковочных пространствах и у торгово-развлекательных комплексов.

    При этом в Минпромторге подчеркнули, что установить станции необходимо не только в мегаполисах, но и на крупных магистралях. Эти станции должны быть доступными и обеспечивать оптимальную скорость зарядки.

    Также в новых правилах пропишут допустимые характеристики зарядок, требования к их обозначению, критерии для расчета их минимального количества для улиц и трасс.

    Как отмечают «Известия», единых технических требований и стандартов к зарядным станциям для электротранспорта на законодательном уровне сейчас не существует. Разработать свои предложения министерства должны до 27 сентября.

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