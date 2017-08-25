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  • 25.08, 12:41
    В Нижегородской области для аварийных переселенцев построили дом из картона. жилье, Нижегородская область, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижегородской области для аварийных переселенцев построили дом из картона

    В Нижегородской области для аварийных переселенцев построили дом из картона

    4 комментария
    В Нижегородской области для аварийных переселенцев построили дом из картона

    В Нижегородской области для аварийных переселенцев построили дом из картона

    В Нижегородской области для аварийных переселенцев построили дом из картона

      В Нижегородской области под угрозой срыва оказалась программа расселения ветхого жилья. Обитатели аварийного дома отказались переезжать в новостройку. Они жалуются, что в здании слишком тонкие стены, а балконы и вовсе приделали в последний момент — после массовых обращений жильцов.

      Переселенцы говорят, что просто боятся заходить в новые квартиры. Корреспондент НТВ Андрей Шамин рискнул.

      Переселенцы из ветхого и аварийного жилья ждали кирпичный дом или хотя бы бетонный, а получили картонный. Из гипсакартона здесь не только перегородки, но и наружные стены. То есть одно неверное движение, и вы на улице.

      Сергей Оникиенко, житель поселка Решетиха: «Пенопласт и гипсокартон обычный, скрепленный на саморезах. Нам заявляют, что это сэндвич, но сэндвич-панели делаются немножко по другой технологии и скрепляются на заводе. Здесь же мы видим, что это кустарным способом скреплены, саморезами, обычным шуроповеротом».

      Ветеран труда Валентина Хваткова ждала новую квартиру больше 30 лет. Ее прежние 25 квадратных метров в доме, который построен больше века назад: стены хоть и вековые, но не шатаются. В свою новую квартиру переезжать она просто боится. В основании здания — металлоконструкции с обыкновенная фанерой. Гидроизоляция нарушена, из вентиляционных труб периодически течет вода, балконы держатся на честном слове.

      Балконы здесь и не планировались, но после многочисленных жалоб и замечаний сваренную металлическую конструкцию к дому фактически приставили. В итоге балконы здесь тоже вибрируют и шатаются. То есть, например, выйти и попить чайку на балконе может быть просто опасно для жизни.

      Компания — застройщик, что по федеральной программе на бюджетные деньги возвела этот дом, раньше специализировалась на вывозе строительного мусора. На конкурсе она заявила самую низкую стоимость строительства и по госконтракту получила от районной администрации 17 миллионов рублей. Реальную стоимость этого гипсокартонного дома в поселке оценивать пока никто не берется. Но, получив деньги, компания свою деятельность прекратила. Подробнее — в репортаже НТВ.

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