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  • 25.08, 12:40
    Виноград и арабские скакуны: в Сирии после войны восстанавливают заброшенные хозяйства. сельское хозяйство, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиноград и арабские скакуны: в Сирии после войны восстанавливают заброшенные хозяйства

    Виноград и арабские скакуны: в Сирии после войны восстанавливают заброшенные хозяйства

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    Виноград и арабские скакуны: в Сирии после войны восстанавливают заброшенные хозяйства

    Виноград и арабские скакуны: в Сирии после войны восстанавливают заброшенные хозяйства

    Виноград и арабские скакуны: в Сирии после войны восстанавливают заброшенные хозяйства

      Создание зон деэскалации в Сирии позволило местным фермерам заняться восстановлением хозяйств. До войны в провинции Дераа разводили коз, овец и лошадей. Во время обстрелов большая часть поголовья погибла, уцелевшим животным не хватало корма.

      После освобождения земель от боевиков сирийские фермы восстанавливают практически с нуля. Подробнее — специальный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.

      Все, что происходит в Дераа, можно описать одной фразой — начать все сначала. У владельца конюшни до войны было 100 прекрасных арабских скакунов. Сейчас осталось только четыре. Но уже появился совсем крохотный жеребенок, и это — начало нового стада.

      Жеребец Салаххадин назван в честь знаменитого арабского полководца, который в средние века успешно воевал с крестоносцами на Святой земле, и более известного у нас под именем Салладин. Любимец Шади аль-Кура конь — главный производитель. Говорит, что за него предлагали больше 100 тысяч долларов в Саудовской Аравии, но и в Сирии арабских скакунов любят, как своих детей.

      Шади аль-Кура, владелец конюшни: «Сюда боевики не дошли, но из-за стресса, связанного с постоянными обстрелами, из-за нехватки зерна и болезней, почти все мои лошади пали. Но я не отчаиваюсь, буду снова для Сирии разводить арабских чистокровных скакунов».

      А в соседнем саду женщины и мужчины бережно с помощью ножниц срезают гигантские янтарные грозди винограда. Когда-то его выращивали не только, чтобы продавать на рынке, но и для изготовления сирийских вин, которые ценились на Ближнем Востоке. Сейчас все это в прошлом. Винодельни были уничтожены боевиками, ведь хорошее вино они называли словом харам — грех.

      Беззубый бедуин Хуссейн Али по меркам соседей — человек состоятельный. У него 400 баранов и 50 козочек. Старик говорит, что по походке сможет определить, если овца заболела. И говорит, что только сейчас дела пошли на поправку. В Дераа прекратились обстрелы, из-за которых напуганные животные почти не паслись и плохо питались. Подробнее — в репортаже НТВ.

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