Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции

В Ростуризме заявили, что вопрос вывоза клиентов Ted Travel из Турции пока не решен. Около 800 россиян столкнулись с трудностями при возвращении с курортов. Туроператор Ted Travel объявил о банкротстве.
В Ted Travel заявил, что помогут всем туристам вернуться на родину. Сейчас в Турции находятся около 800 клиентов компании. Пока непонятно, оплатил ли оператор их проживание и обратные билеты. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что предпринимают оперативные меры по защите прав россиян, решают вопрос с размещением людей, у которых уже закончились путевки и информируют турецкие власти и отели.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
В Ted Travel называет причиной банкротства низкий спрос на туры в Турцию, сейчас там сложная эпидемиологическая обстановка. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Ted Travel в последнее время активно демпинговал, что могло повлечь за собой печальные последствия.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
В Ted Travel называет причиной банкротства низкий спрос на туры в Турцию, сейчас там сложная эпидемиологическая обстановка. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Ted Travel в последнее время активно демпинговал, что могло повлечь за собой печальные последствия.
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