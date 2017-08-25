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  • 25.08, 12:40
    Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции. Турция, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции

    Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Наталья Селиверстова
    Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции

    Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции

    Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Турции
    • Фото РИА Новости, Наталья Селиверстова

      • В Ростуризме заявили, что вопрос вывоза клиентов Ted Travel из Турции пока не решен. Около 800 россиян столкнулись с трудностями при возвращении с курортов. Туроператор Ted Travel объявил о банкротстве.

      В Ted Travel заявил, что помогут всем туристам вернуться на родину. Сейчас в Турции находятся около 800 клиентов компании. Пока непонятно, оплатил ли оператор их проживание и обратные билеты. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что предпринимают оперативные меры по защите прав россиян, решают вопрос с размещением людей, у которых уже закончились путевки и информируют турецкие власти и отели.

      Телефоны «горячей линии» для связи со службами:

      Ростуризм + 7 985 226 82 71,
      Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
      Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
      Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.

      В Ted Travel называет причиной банкротства низкий спрос на туры в Турцию, сейчас там сложная эпидемиологическая обстановка. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Ted Travel в последнее время активно демпинговал, что могло повлечь за собой печальные последствия.

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